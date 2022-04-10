Врач-диетолог рассказала об условиях для эффективного похудения

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru перечислила условия для эффективного похудения.

Специалист отметила, что весьма действенным способом сбросить вес является соблюдение "правила тарелки".

"На одну сторону тарелки кладем овощи, а вторую половину делим на еще две части. На первой из меньших частей пусть лежит какой-то белковый продукт - например, мясо или рыба, а на другой - какой-то гарнир. Это может быть гречка или бурый рис", - объяснила Соломатина.

Специалист добавила, что для того, чтобы добиться похудения нужно употреблять пищу в тушеном, запеченном или отварном виде. От жареного мяса лучше отказаться. Кроме того, она рекомендует пить необходимое количество воды в день - минимум по 30 миллилитров на каждый килограмм веса, соблюдать пятиразовое питание и не забывать про физические нагрузки.