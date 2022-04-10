Кудайберген Базарбаев принял участие в посадке деревьев

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев в рамках акции "Жашыл Мурас", объявленной президентом Садыром Жапаровым, принял участие в посадке саженцев.

Так, под руководством министра, коллектив центрального аппарата посадил 700 саженцев на територии 1,5 гектара земли. Саженцы были посажены на територии Беловодского психоневрологического детского социального стационарного учреждения а также на отведенной для министерства участка гослесфонда Боз Болток.

Министр выступая перед коллективом отметил что посадка саженцев благоприятно отразиться на экологии страны, на духовно-нравственном воспитании молодежи.

"Первый указ президента Садыра Нургожоевича Жапарова был о духовно-нравственном воспитании и физической культуре в которой особое отношение обращается на экологию, природу нашей страны. Президент на климатическом форуме в Глазго отметил что наша страна будет активным участником экологического движения, что подтверждается данной акцией", - сказал министр.