В Кара-Балте проведен мониторинг цен на социально значимые товары

Сотрудниками Чуйского областного отдела Службы антимонопольного регулирования, в составе комиссии из представителей мэрии Кара-Балты, УГНС Жайылского района проведен мониторинг цен на социально значимые товары на территории города Кара-Балта.

Комиссией проведены разъяснительные мероприятия на центральных рынках "Эркин", "Жайыл", в торговых сетях "Ярмарка" и "Глобус" в целях сдерживания и недопущения спекулятивного роста цен, а также проведен мониторинг на наличие запасов социально значимых товаров.

Торговым сетям, продавцам и потребителям даны разъяснения по вопросам соблюдения законодательства Кыргызской Республики "О конкуренции" и "О защите прав потребителей".

В ходе мониторинга было выявлено, что цены за 1 килограмм сахара варьируются от 60 до 85 сомов, мука I сорта от 34 до 36 сомов, за 1 литр подсолнечного масла от 130 до 180 сомов.

По словам продавцов, цены по многим товарам снизились, запасы товаров в достаточном объеме, поступления идут в плановом порядке, ажиотажа среди населения не наблюдается.

Отделом выданы уведомления продавцам о соблюдении антимонопольного законодательства.