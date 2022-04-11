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На 11 апреля новых случаев COVID-19 в Кыргызстане не зарегистрировано

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- Айжан Мамбеталиева
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Такие данные дает Министерство здравоохранения. Также, по данным ведомства за сутки не зарегистрировано летальных исходов.

В Кыргызстане лечение от COVID-19 получают 85 человек.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 14 человек, в больницах - 71. Из них четыре человека в крайне тяжелом состоянии, 29 - в тяжелом. Состояние остальных больных оценивают как средней тяжести.

Выздоровевших за сутки нет.

Всего с марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 200 тысяч 970 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, умер - 2 тысячи 991 человек.


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URL: https://www.vb.kg/416653
Теги:
Кыргызстан, COVID-19, COVID
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