Прогноз погоды до 14 апреля. Тепло, возможны дожди

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 11 по 14 апреля.

Бишкек

11 апрель Ночь 11 … 13 °C день 25 … 27 °C Ветер юго-западный 4-9 м/с, без осадков

12 апреля Ночь 13 … 15 °C день 21 … 23 °C Ветер юго-западный 4-9 м/с, осадки маловероятны

13 апреля Ночь 11 … 13 °C день 24 … 26 °C Ветер юго-западный 4-9 м/с, дождь

14 апреля Ночь 11 … 13 °C день 23 … 25 °C Ветер юго-западный 4-9 м/с, ночью дождь, днем без осадков

Ош

11 апреля Ночь 16 … 18 °C день 30 … 32 °C Ветер юго-западный 4-9 м/с, без осадков

12 апреля Ночь 18 … 20 °C день 24 … 26 °C Ветер юго-западный 4-9 м/с, без осадков

13 апреля Ночь 16 … 18 °C день 25 … 27 °C Ветер юго-западный 4-9 м/с, слабый дождь

14 апреля Ночь 16 … 18 °C день 28 … 30 °C Ветер юго-западный 4-9 м/с, без осадков

Чуйская область

11 апреля Ночь 10 … 15 °C день 24 … 29 °C Ветер юго-западный 4-9 м/с, без осадков

12 апреля Ночь 11 … 16 °C день 21 … 26 °C Ветер юго-западный 4-9 м/с, в отдельных районах дождь

13 апреля Ночь 10 … 15 °C день 21 … 26 °C Ветер юго-западный 4-9 м/с, в отдельных районах дождь, гроза

14 апреля Ночь 10 … 15 °C день 23 … 28 °C Ветер юго-западный 4-9 м/с, ночью в отдельных районах дождь, днем без осадков

Чолпон-Ата

11 апреля Ночь 8 … 10 °C день 20 … 22 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

12 апреля Ночь 9 … 11 °C день 20 … 22 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

13 апреля Ночь 8 … 10 °C день 19 … 21 °C Ветер западный 4-9 м/с, слабый дождь

14 апреля Ночь 7 … 9 °C день 17 … 19 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь