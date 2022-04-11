Актер Гарри Ленникс считает, что Уилл Смит должен вернуть свой "Оскар"

Член Киноакадемии США, американский актер Гарри Ленникс заявил, что его коллега Уилл Смит должен вернуть свой "Оскар". Об этом он написал в своей колонке для издания Variety.

"Ему нужно осознать тяжесть совершенного им проступка: дать пощечину Року в прямом эфире 27 марта на глазах у миллионов на церемонии вручения "Оскара", - считает Гарри Ленникс.

По его мнению, Смиту следует отправить экспресс-почтой свой золотой трофей обратно в американскую Киноакадемию и выступить с публичным заявлением, сказав, что-то вроде того, что из уважения к 94 годам почета и уважения к этой награде, он не чувствует себя достойным быть ее хранителем.

"Жестокость Смита лишила весь вечер его престижа. Это было доказано, когда ошеломленные участники "Оскара" устроили овацию тому, кто только что совершил нападение перед их глазами", - написал Ленникс.

На церемонии вручения кинопремии, 27 марта, Уилл Смит вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за шутки комика о прическе супруги Смита. Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием, из-за которого у нее выпадают волосы.

Позже, когда актер вышел на сцену для получения награды за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард", он извинился и сказал, что в жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж Ричард Уильямс, отец теннисисток Серены и Винус Уильямс.