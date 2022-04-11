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На территории Чуйской области прошло профилактическое мероприятие "Арсенал"

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- Айжан Мамбеталиева
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В целях стабилизации оперативной обстановки на территории Чуйской области, предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, в том числе связанных с незаконным хранением оружия, боеприпасов взрывчатых материалов и веществ с 18 февраля по 31 марта текущего года прошло комплексное профилактическое мероприятие под названием "Арсенал".

В ходе проведения комплексно-профилактических мероприятий задействовано более 430 сотрудников органов внутренних дел Чуйской области из числа сотрудников лицензионно-разрешительной системы, оперативных служб, сотрудников службы общественной безопасности, а также личный состав УОБДД по Чуйской области.

Так, в рамках проведенных рейдовых мероприятий проверено:

  1. охотников-любителей всего - 3552 человек
  2. владельцев нарезного оружия - 1001,
  3. владельцев гладкоствольного оружия - 2551,
  4. владельцев газо-травматическое оружия - 533,
  5. владельцев наградного оружия - 19,
  6. проверено: 1 магазин охотничьего оружия,
  7. частных агентств, имеющих огнестрельное оружие, - 3,
  8. проверено объектов разрешительной системы - 2.

В рамках проведенных профилактических и рейдовых мероприятий сотрудниками милиции составлено 155 протоколов за административные нарушения на общую сумму более 110 тысяч сомов и изъято 25 единиц огнестрельного оружия из них 5 единиц газового травматического оружия.

В рамках рейда зарегистрировано 36 фактов добровольно сдачи огнестрельного оружия из них 24 - факта сдачи гладкоствольного оружия, 6 - фактов сдачи газового травматическое оружия, 3 - нарезного оружия, более 40 патронов, 1 граната и 1 мина.

ГУВД Чуйской области напоминает, что незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также изготовление или ремонт огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств образуют состав уголовно наказуемого деяния.

Незаконное хранение оружия и боеприпасов влечет за собой уголовную ответственность. При этом сообщаем, что лицо, сдавшее огнестрельное оружие, освобождается от уголовной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/416663
Теги:
ГУВД, оружие, Чуйская область
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