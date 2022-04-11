В Кыргызстане родители жалуются на сайт электронной записи в первый класс

В Кыргызстане с сегодняшнего дня с 9.00 стартовала запись в первый класс. И сразу же посыпались жалобы родителей, которые сообщают о том, что не могут попасть в систему и зарегистрировать ребенка через сайт mektep.edu.gov.kg.

"Вы издеваетесь что ли? С 9 утра сегодня не можем поставить ребёнка в очередь по прописке. Сайт не работает либо выдает ошибку, что якобы свидетельство недействительное. Ни один номер Министерства образования, Инфокома, техподдержки сайта и прочие не работают! Сейчас откроется, как в прошлом году, когда мест каким-то волшебным образом в хорошие школы уже почти не останется? Слов нет, с утра сидим и ждём непонятно чего", - пишут в социальных сетях разгневанные родители.

"Раннее ребенок стоял в очереди в садик, но и туда не попали. Зато сегодня система выдаёт, что вы регистрировались в садике, поэтому не можете встать в очередь в школу. Звоню по всем номерам, они скидывают, не берут", - пишет другая мама.

"Сайт не доработан, не получается вписать буквы ү ө ӊ. Имена Үсөн и т.к. далее не пропускает. Позор Инфокому и Министерству образования", - отмечает другая родительница.

В ответ на возмущенные отклики родителей в Министерстве образования сообщили, что на сайте из-за большого потока пользователей произошел технический сбой.

"В течение дня неполадки будут устранены специалистами, система может периодически давать сбой из-за нагрузки, так как имеет сложную архитектуру по интеграции нескольких баз данных, которые упрощают и автоматизируют процесс заполнения заявки и ее подтверждение. Просим родителей отнестись с пониманием, уверяем, что все смогут пройти регистрацию", - сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что поступает много вопросов по процедуре заполнения заявки, частые из них:

Где взять логин и пароль?

Ответ: Вам не нужно изначально входить в личный кабинет для регистрации, для подачи заявки необходимо заполнить все необходимые строки и прикрепить соответствующие документы (льготники и законные представители ребенка) в разделе "Подать заявку в школу" или "Подать заявку в детский сад". Результат об успешной регистрации поступит к вам на указанную электронную почту.

Запись в школу и детский сад через один сайт?

Ответ: Да, запись в школу и детский сад производится через единый сайт mektep.edu.gov.kg.

Ответы на другие вопросы и подробную информацию можно получить: