Генеральной прокуратурой выявлены факты укрывательства сотрудниками милиции пьяных водителей.

Генеральной прокуратурой проведена проверка по надлежащему исполнению должностными лицами ОБДД Чуйской области законодательства о правонарушениях, а также полноты и достоверности внесения данных в автоматизированную информационную систему "Единый реестр правонарушений".

По результатам прокурорской проверки выявлены многочисленные нарушения: системное укрытие и непривлечение к ответственности водителей, управлявших автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения; волокита материалов о правонарушениях; непринятие должных мер по взысканию наложенных штрафов и многое другое.

Так, водитель Т.М. на автомашине марки "Ауди-100" совершил ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждалось актом медицинского освидетельствования лица.

Однако должностные лица ОБДД Ысык-Атинского района Чуйской области спустя 4 месяца с момента совершения ДТП формально составили протокола о нарушении Правил дорожного движения, при этом факт совершения правонарушения в состоянии алкогольного опьянения был укрыт и не внесен в АИС "ЕРПН".

Аналогичный факт укрытия также выявлен и в отношении водителя автомашины марки "Хонда Фит" Н.К.

По этим фактам возбуждены уголовные дела по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР, расследование которых поручено следственным подразделениям органов прокуратуры Чуйской области.

Вместе с тем также выявлен факт подмены и укрытия результатов освидетельствования об алкогольном опьянении лица со стороны медицинских работников Центра общеврачебной практики Ысык-Атинского района, совершенное путем изменения первоначальной записи в Журнале регистрации освидетельствуемых лиц с повторной выдачей измененных результатов медицинского освидетельствования.

По вышеуказанным и другим фактам нарушения законности Генеральной прокуратурой республики в соответствующие органы государственной власти внесены акты прокурорского реагирования об устранении выявленных нарушений законов, причин и условий, способствующих их совершению.