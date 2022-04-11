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Ученые из США начали проект по воскрешению мамонтов

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- Айжан Мамбеталиева
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Генетики из американской компании Colossal сообщили, что начали проект по воскрешению мамонтов. Об этом сообщает Planet Today.

Автор проекта оптимистично смотрит на реализацию своей задумки, говоря, что их исследовательская группа будут первыми, кто смог реализовать подобное. Сам проект является не показательным примером возможностей науки, ученые полагают, что их опыт во воскрешению вымерших животных поможет восстановить исчезнувшие виды/

По информации из источников, ученые собрали более 15 миллионов долларов на свой проект. Тем не менее ученые дали объективную оценку своей работе. Руководитель научного проекта рассказал, что по прошествии двадцати лет люди смогут увидеть настоящего мамонта.

Ученые рассказали, что первый мамонт, воспроизведенный в лаборатории, будет размером с азиатского слона. Генетики планируют при помощи методов генного редактирования совместить ДНК азиатского слона и мамонта. Выбор пал именно на этот вид слонов, так как ДНК обоих млекопитающих схож почти на сто процентов (99 процентов).


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URL: https://www.vb.kg/416671
Теги:
наука, США, в мире
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