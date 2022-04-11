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На площадке ЕЭК обсудили работу магазинов беспошлинной торговли

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На заседании Консультативного комитета по таможенному регулированию Евразийской экономической комиссии под председательством министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максата Мамытканова рассмотрены вопросы работы магазинов беспошлинной торговли. Темы для обсуждения основаны на обращениях владельцев этих торговых точек, которые сейчас испытывают значительные сложности, вызванные закрытием границ и ограничениями международного пассажирского сообщения. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

В нынешних условиях, чтобы не потерять этот вид бизнеса, который напрямую зависит от активности международного пассажирского сообщения, владельцы магазинов беспошлинной торговли вынуждены переориентировать продажи на внутрисоюзные пассажирские перевозки.

Ключевая тема, поднятая представителями бизнес-сообщества, – применение таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в отношении товаров, реализованных в магазинах беспошлинной торговли "внутрисоюзным" пассажирам, которые осуществляют перелеты между государствами Евразийского экономического союза.

Участники заседания пришли к единому выводу – несмотря на то что это прямо не указано в Таможенном кодексе ЕАЭС, меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности должны применяться однократно. Их не следует применять в отношении товаров, проданных в магазинах беспошлинной торговли "внутрисоюзным" пассажирам, а также при повторном помещении товаров под таможенную процедуру беспошлинной торговли.

"Сегодня мы выработали единый подход к этому вопросу, на основе которого будет формироваться правоприменительная практика, а поправки, необходимые для юридического закрепления этого подхода, будут внесены в Таможенный кодекс союза", – отметил Максат Мамытканов.

Справка: Таможенный кодекс ЕАЭС допускает продажу товаров в магазинах беспошлинной торговли "внутрисоюзным" пассажирам, которые осуществляют перелеты между государствам союза. При этом владелец магазина беспошлинной торговли обязан поместить товары, проданные "внутрисоюзным" пассажирам, под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с уплатой причитающихся таможенных платежей не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем реализации товаров (пункты 2 и 3 статьи 246 ТК ЕАЭС).


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URL: https://www.vb.kg/416686
Теги:
Таможенный союз, ЕЭК, Максат Мамытканов
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