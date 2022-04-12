В Жайылском районе задержан мужчина по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба Чуйского ГУВД.

7 апреля 2022 года в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение из территориальной больницы о поступлении мужчины с ножевым ранением. По полученной информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы.

По приезде сотрудников милиции была установлена личность мужчины, которым оказался А.А., 1992 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по статье 130 ("Причинение тяжкого вреда здоровью") УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Жайылского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан С.Д., 1987 года рождения.

По предварительной версии следствия преступление совершенно на почве ссоры между мужчинами.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Подозреваемый водворен в ИВС ОВД Жайылского района.

Досудебное производство продолжается.