В Жайылском районе задержан мужчина по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба Чуйского ГУВД.
7 апреля 2022 года в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение из территориальной больницы о поступлении мужчины с ножевым ранением. По полученной информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы.
По приезде сотрудников милиции была установлена личность мужчины, которым оказался А.А., 1992 года рождения.
Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по статье 130 ("Причинение тяжкого вреда здоровью") УК КР.
В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Жайылского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан С.Д., 1987 года рождения.
По предварительной версии следствия преступление совершенно на почве ссоры между мужчинами.
В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Подозреваемый водворен в ИВС ОВД Жайылского района.
Досудебное производство продолжается.