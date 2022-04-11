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Названы самые молодые миллиардеры мира

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- Дарья Таирова
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В 2022 году в мировой рейтинг миллиардеров американского Forbes попали 12 человек моложе 30 лет. Двое из них заработали состояние благодаря сервисам доставки еды, ещё двоим удалось разбогатеть на компаниях в сфере финансовых технологий, сообщает портал mail.ru.

Самым богатым оказался 28-летний Гэри Ван, сооснователь и технический директор криптобиржи FTX, с состоянием 5,9 млрд долларов. Он заработал свои миллиарды самостоятельно, не опираясь на богатых родителей и наследство.

Второе место занял наследник одной из крупнейших в мире компаний по добыче лосося Salmar ASA 28-летний Густав Магнар Витзе. Forbes оценил его состояние в 4,5 млрд. долларов.

Среди миллиардеров младше 30 лет семь человек достигли всего сами, ещё пятеро оказались наследниками состояний. Самым молодым богачом с состоянием в 2,4 млрд долларов стал 19-летний совладелец ведущей аптечной сети Германии Кевин Давид Леманн, который получил свою долю от отца. Леманн занимает третье место в этом рейтинге.

Четверо миллиардеров, сколотивших состояние с нуля, попали в Forbes впервые. Среди них 27-летний Райан Бреслоу с активами на 2 млрд долларов, который ушёл из Стэнфорда, чтобы запустить платёжный стартап Bolt, позволяющий быстро проводить платежи. А также 25-летний Педро Франчески и 26-летний Энрике Дубуграс, которые создали финтех-стартап по выпуску кредитных карт Brex.

Второй год подряд в рейтинг попадают основатели приложения для доставки еды DoorDash 29-летние Стэнли Тану и Энди Фану. Их состояние оценивается в 1,2 млрд долларов и 1,1 млрд долларов соответственно.


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URL: https://www.vb.kg/416691
Теги:
бизнес, доллар
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