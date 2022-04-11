Топографические группы Кыргызстана и Таджикистана провели встречу в Душанбе

В Душанбе завершилась 5-дневная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы. Подробности встречи не разглашаются.

Встреча проходила с 5 по 10 апреля текущего года, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Отмечается, что по итогам встречи подписан соответствующий Протокол.

"Стороны договорились провести следующую встречу рабочих групп на территории Кыргызской Республики", - говорится на сайте ведомства.

В феврале председатель Госкомитета земельного управления и геодезии Таджикистана Ориф Ходжазода на пресс-конференции говорил, что с 1 мая 2021 года были проведены 8 встреч топографической комиссии по уточнению границы и описан 81 км границы.

Несмотря на переговоры на высшем уровне и готовность двух стран решить проблемы, инциденты, нередко с применением огнестрельного оружия и участием военных, на границе продолжаются.

На сегодня из 976 км таджикско-кыргызской границы делимитированы и демаркированы только 504 км.

Источник: asiaplustj.info