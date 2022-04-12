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На 12 апреля в Кыргызстане не зарегистрировано новых случаев COVID-19

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- Айжан Мамбеталиева
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Министерство здравоохранения сообщает, что сегодня в Кыргызстане новых случаев заболевания и смерти от внебольничной пневмонии и COVID-19 нет.

По данным ведомства, на сегодняшний день в Кыргызстане лечение от COVID-19 получают 85 человек.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 13 человек, в больницах - 72. Из них три человека в крайне тяжелом состоянии, 30 - в тяжелом. Состояние остальных больных оценивают как средней тяжести.

В ведомстве сообщают, что на сегодняшний день новых выздоровевших нет. Всего с марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 200 тысяч 970 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, умерли - 2 тысячи 991 человек.


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URL: https://www.vb.kg/416698
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, COVID-19, COVID
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