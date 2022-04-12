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В ЦОНах Бишкека случился аврал из-за родителей первоклассников

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке вчера, 11 апреля, в ЦОНах наблюдалось скопление большого потока посетителей, которые пришли для уточнения, оцифровки, оформления заявки на двойной ПИН ребёнка. Эта проблема появилась у родителей первоклассников, которым пришлось обращаться за документами для регистрации в электронную очередь в первый класс.

В Министерстве цифрового развития сообщают, что сотрудникам ЦОН пришлось работать в усиленном режиме до последнего посетителя.

В пресс-службе Минцифры сообщили, что выделили отдельного сотрудника в каждом ЦОН, который обслуживал вне основной очереди родителей школьников-первоклассников и воспитанников детских садов.

Количество обратившихся посетителей в ЦОН превысил более 5 тысяч человек по городу Бишкеку. Все граждане получили необходимые услуги, в том числе и консультационные. Сотрудники работали до последнего посетителя по талону очереди.

"Министерство прилагает все необходимые усилия по предоставлению качественных государственных услуг, снижению очередей и своевременному реагированию на жалобы и недовольства граждан", - говорится в сообщении Минцфиры.


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URL: https://www.vb.kg/416699
Теги:
ЦОН, школа, Бишкек, Первый класс
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