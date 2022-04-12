МВД советует, как обезопасить себя от карманников

ГУУР МВД Кыргызской Республики предлагает кыргызстанцам несколько советов, как обезопасить себя от карманников. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"Карманники воруют все: кошельки, телефоны, косметички и различные ценные вещи. Самое неприятное в этом – не только потеря своих кровно заработанных денег, но и чувство обманутости.

Согласно данным Главного управления уголовного розыска Министерство внутренних дел Кыргызской Республики, только за первый квартал 2022 года совершено 784 карманных краж, раскрыто 220. За 2021 год совершено 792

карманные кражи, раскрыто 265. При этом 80 % карманных краж совершается в Бишкеке.

У карманных краж нет сезонности, они совершаются везде где, есть скоплению людей: на рынках и торговых центрах, в автобусах и на остановках.

ГУУР МВД Кыргызской Республики предлагает несколько советов, которые помогут обезопасить вас и ваших близких от карманников и воришек:

1. Приготовьте деньги за проезд заранее: Чтобы не привлекать внимание карманника к своему кошельку, заранее

приготовьте деньги за проезд. Не делайте этого в транспорте или остановке.

2. Не носите все деньги в одном месте: Если у вас с собой крупная сумма денег, распределите ее по разным

местам. Можно разложить ее по карманам, закрывающимся на замок. А лучше всего воспользоваться такси.

3. Удостоверьтесь, что ваш кошелек или портмоне не выделяются под

одеждой: Перед выходом из дома проверьте, не выделяется ли ваш кошелек или портмоне под слишком облегающей или прозрачной одеждой. Если да, переложите его в более безопасное место, например, на дно сумки, которая

закрывается на молнию.

4. Перед входом в транспорт проверьте, хорошо ли закрыта ваша сумка. Обязательно удостоверьтесь, что ваша сумка или карманы закрыты на молнию. Если есть возможность, поверните сумку собачкой от замка к себе. В транспорте лучше держать сумку перед собой, не оставляйте ее свободно висящей на плече или за спиной.

5. Не кладите бумажник или телефон в задний карман: Задний карман джинсов среди мошенников называется "чужим карманом". Бумажник или телефон, положенный сюда, с легкостью станет добычей карманника, ведь в движении или давке в транспорте, вы просто ничего не почувствуете.

6. Кладите портмоне или телефон во внутренний карман одежды: Еще очень хорошо, если этот карман застегивается на молнию или иную застежку. Можно также использовать нагрудные кошельки.

7. Незамедлительно обращайтесь в милицию: Успех раскрытия кражи напрямую зависит от того, насколько быстро вы

обратитесь в органы внутренних дел. Заявление необходимо подавать по месту совершения преступления".