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Мэрия Бишкека опровергла сотрудничество с компанией "Экспресс-строй KГ"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Мэрия Бишкека дала разъяснение по поводу информации о том, что школы на территории города Бишкека будет строить одна компания – ОсОО "Экспресс-строй КГ". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Ранее в мэрию города Бишкека поступало предложение общества с ограниченной ответственностью "Экспресс-Строй КГ" с предложением выступить подрядчиком по строительству объектов образовательных учреждений на территории города Бишкека и даны гарантийные обязательства. Однако мэрия города Бишкека договор с данной компанией не заключала.

При этом сообщаем, что все закупки по строительству школ будут произведены в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере государственных закупок".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что компания ОсОО "Экспресс-строй КГ", которая собирается строить школы в Бишкеке, может быть связана с именем главы Госагентства по инвестициям Равшаном Сабировым.


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URL: https://www.vb.kg/416702
Теги:
Равшан Сабиров, школа, Бишкек
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