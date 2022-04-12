В Бишкеке пройдет сольный концерт Ангелики Федоровой "Мелодии любви"

В Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 14 апреля пройдет сольный концерт ведущей солистки Ангелики Федоровой "Мелодии любви". Об этом vb.kg сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

Организаторы концерта в этот день приглашают публику в Малахитовый зал. У зрителей есть прекрасная возможность услышать арии из опер и оперетт, романсы и песни о любви разных времен.

Героиня вечера – артистка с прекрасной вокальной школой и отличным художественным вкусом. Поклонники классики могли видеть ее в образе Татьяны из "Евгения Онегина" Чайковского, Иоланты и Бригитты из "Иоланты" того же Чайковского, Земфиры из "Алеко" Рахманинова, Микаэлы из "Кармен" Бизе, Недды из "Паяцев" Леонкавалло, Мадам Баттерфляй из "Чио-Чио-Сан" Пуччини.

Ангелика Федорова еще и талантливая камерная исполнительница. В ее репертуаре есть арии из опер, романсы и песни кыргызских композиторов: Калыя Молдобасанова, Насыра Давлесова, Саида Бекмуратова. Артистка не просто исполняет кыргызскую вокальную музыку, но и активно ее пропагандирует. В разные годы Ангелика в содружестве с народным артистом Кыргызстана Эркином Касымовым с многочисленными концертами выступала в регионах республики, а также активно участвовала в проекте Юрия Бобкова по пропаганде кыргызского языка и кыргызских песен "Ырдайлы кыргыз ырларын".

Выступала Федорова и со звездами оперной сцены Государственного академического Большого театра России и Государственного академического Мариинского театра на фестивалях оперного искусства, проходивших в нашей стране. А еще ее характерных героев очень любят маленькие зрители.

В концерте "Мелодии любви", который пройдет уже в этот четверг, Ангелика будет блистать не одна. К зрителям также выйдут ее друзья и коллеги: заслуженные артисты Кыргызстана Галина Кетова и Чырмаш Торобеков, лауреат международных конкурсов Леонид Рукавишников, молодые люди из творческой студии ART ZONE. Бишкекчане услышат музыкантов струнного квартета театра оперы и балета, насладятся мастерством участников танцевального коллектива "Томирис" под руководством Ирины и Марии Марасуловых. А за роялем в этот вечер – концертмейстер, заслуженная артистка Кыргызской Республики Юлия Бабич.