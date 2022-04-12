Погода
$ 87.00 - 88.00
€ 94.07 - 95.07

В Бишкеке пройдет сольный концерт Ангелики Федоровой "Мелодии любви"

195  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 14 апреля пройдет сольный концерт ведущей солистки Ангелики Федоровой "Мелодии любви". Об этом vb.kg сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

Организаторы концерта в этот день приглашают публику в Малахитовый зал. У зрителей есть прекрасная возможность услышать арии из опер и оперетт, романсы и песни о любви разных времен.

Героиня вечера – артистка с прекрасной вокальной школой и отличным художественным вкусом. Поклонники классики могли видеть ее в образе Татьяны из "Евгения Онегина" Чайковского, Иоланты и Бригитты из "Иоланты" того же Чайковского, Земфиры из "Алеко" Рахманинова, Микаэлы из "Кармен" Бизе, Недды из "Паяцев" Леонкавалло, Мадам Баттерфляй из "Чио-Чио-Сан" Пуччини.

Ангелика Федорова еще и талантливая камерная исполнительница. В ее репертуаре есть арии из опер, романсы и песни кыргызских композиторов: Калыя Молдобасанова, Насыра Давлесова, Саида Бекмуратова. Артистка не просто исполняет кыргызскую вокальную музыку, но и активно ее пропагандирует. В разные годы Ангелика в содружестве с народным артистом Кыргызстана Эркином Касымовым с многочисленными концертами выступала в регионах республики, а также активно участвовала в проекте Юрия Бобкова по пропаганде кыргызского языка и кыргызских песен "Ырдайлы кыргыз ырларын".

Выступала Федорова и со звездами оперной сцены Государственного академического Большого театра России и Государственного академического Мариинского театра на фестивалях оперного искусства, проходивших в нашей стране. А еще ее характерных героев очень любят маленькие зрители.

В концерте "Мелодии любви", который пройдет уже в этот четверг, Ангелика будет блистать не одна. К зрителям также выйдут ее друзья и коллеги: заслуженные артисты Кыргызстана Галина Кетова и Чырмаш Торобеков, лауреат международных конкурсов Леонид Рукавишников, молодые люди из творческой студии ART ZONE. Бишкекчане услышат музыкантов струнного квартета театра оперы и балета, насладятся мастерством участников танцевального коллектива "Томирис" под руководством Ирины и Марии Марасуловых. А за роялем в этот вечер – концертмейстер, заслуженная артистка Кыргызской Республики Юлия Бабич.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416703
Теги:
концерт, опера, Театр оперы и балета
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  