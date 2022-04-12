Штаб по Covid-19 утвердил правила въезда и выезда из КР

При пересечении госграницы международными авиарейсами и автотранспортом, через автомобильные пункты пропуска, граждане КР, иностранные граждане и лица без гражданства должны предъявить отрицательный результат ПЦР –теста (активный последние 72 часа) или сертификат о полном курсе вакцинации. Об этом сообщает Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Граждане государств-членов ЕАЭС могут использовать мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" для цифрового варианта документов.

На борту самолета обязательно ношение маски и использование антисептиков, а также только допускаются пассажиры без клинических проявлений COVID-19. В случае истечения срока действия ПЦР-теста (72 часа) по объективным причинам, пассажиры ОБЯЗАННЫ пройти экспресс-тестирование.

Детям до 12 лет не требуется наличие сертификата о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

или сертификат о полном курсе вакцинации.

Перед вылетом в зарубежные страны обязательно узнайте о действующих правилах в иностранном государстве.