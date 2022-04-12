Сторонник "Хизб ут-Тахрира" распространял в соцсети экстремистский материал

В Чуйской области задержан активный приверженец идеологий РЭО "Хизб ут-Тахрир", распространявший экстремистские материалы через социальную сеть. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По данным пресс-службы, сотрудниками СПЭНМ ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района в ходе проведения необходимых оперативных мероприятий был выявлен в социальной сети Facebook аккаунт, некого А.К., распространяющего материалы религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир".

"Проведённая экспертиза подтвердила содержание запрещенной идеологии в материалах. По подозрению в распространении задержан активный приверженец идеологий РЭО "Хизб ут-Тахрир" , 48-летний А.М., у которого был изъят мобильный телефон, которым он пользовался и на котором был зарегистрирован советующий аккаунт.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 332 ("Изготовление, распространение экстремистских материалов") УК КР. Расследование продолжается".