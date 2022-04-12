В Нью-Йорке построен самый тонкий в мире небоскреб

На Манхэттене в Нью-Йорке появился самый тонкий в мире небоскреб. Об этом пишет Dezeen.

Новая достопримечательность города находится по адресу 111 West 57th Street. Высота башни – 435 метров, а ее соотношение к площади фундамента - 24:1.

В здании 60 резиденций и в них уже можно заселяться. В Башне есть 25-метровый бассейн, отдельная столовая, фитнес-центр с террасой и другие роскошные удобства. Окна нового небоскреба выходят на Центральный парк.

Архитекторы утверждают, что небоскреб был построен из самого прочного в мире бетона. Фасады башни с восточной и западной стороны отделаны терракотовой плиткой с бронзовыми вставками. А со стороны Центрального парка и Нижнего Манхэттена стеклянными навесными панелями.

Спроектировало самый тонкий в мире небоскреб бюро SHoP Architects. Строить здание начали в 2014 году. В 2017-м из-за нехватки финансирования работы временно заморозили, но позже девелопер все-таки закончил этот необычный проект.