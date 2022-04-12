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В Бишкеке по факту обрушения стены строящегося дома задержаны прорабы

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- Бакыт Басарбек
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Задержаны подозреваемые по факту инцидента с обрушением стены недостроенного дома на крышу жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

"Ранее сообщалось, что 26 марта 2022 года примерно в 03:09 часов в службу "102" ГУВД Бишкека поступил вызов о том, что часть стены многоэтажного недостроенного дома, расположенного на пересечении проспекта Молодой Гвардии и улицы Фрунзе, обрушилась на крышу многоквартирного жилого двухэтажного дома.

На место вызова незамедлительно выехала следственно-оперативная группа первого отдела городской милиции УВД Ленинского района Бишкека.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и начато уголовное дело по статье 272 ч.2 ("Нарушение правил безопасности горных, строительных или иных работ") УК Кыргызской Республики и были назначены соответствующие экспертизы.

В ходе расследования в соответствии со статьей 96 УПК КР были задержаны и водворены в ИВС ГУВД Бишкека граждане И.А., 1966 года рождения, и Ж.М., 1962 года рождения, которые работали в качестве прорабов на стройке.

В настоящее время расследование продолжается".


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URL: https://www.vb.kg/416724
Теги:
Ленинский район, строительство, Бишкек, УВД
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