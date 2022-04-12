Объем воды в Токтогульском водохранилище растет

Объем воды в Токтогульском водохранилище по состоянию на 12 апреля 2022 года составил 8 млрд 12 млн кубометров. Об этом сообщает ОАО "Электрические станции".

По данным предприятия, приток воды составляет 468 кубометров в секунду, а расход воды - 133 кубометров в секунду.

"На 12 апреля 2021 года объем воды в водохранилище составлял 8 млрд 569 млн кубометров. Объем воды в Токтогульском водохранилище по состоянию на 11 апреля 2022 года составил 7 млрд 983 млн кубометров", говорится в сообщении ОАО "Электрические станции".