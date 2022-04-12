Погода
$ 87.00 - 88.00
€ 94.07 - 95.07

Объем воды в Токтогульском водохранилище растет

123  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Объем воды в Токтогульском водохранилище по состоянию на 12 апреля 2022 года составил 8 млрд 12 млн кубометров. Об этом сообщает ОАО "Электрические станции".

По данным предприятия, приток воды составляет 468 кубометров в секунду, а расход воды - 133 кубометров в секунду.

"На 12 апреля 2021 года объем воды в водохранилище составлял 8 млрд 569 млн кубометров. Объем воды в Токтогульском водохранилище по состоянию на 11 апреля 2022 года составил 7 млрд 983 млн кубометров", говорится в сообщении ОАО "Электрические станции".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416727
Теги:
Токтогульское водохранилище
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  