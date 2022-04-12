На границе задержаны грузы на сумму около миллиона 400 тысяч сомов

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что в период с 10 по 11 апреля пограничники управления ПС ГКНБ по Баткенской области задержали контрабандные грузы на общую сумму около 1 400 000 сомов.

10 апреля на участке автодороги, объединяющей села Достук и Маргун, пограничники Лейлекского пограничного отряда задержали автомашину Мерседес-Бенц Спринтер под управлением гражданина Кыргызстана Н.М., 1988 года рождения, который пытался нелегально завезти из Таджикистана в Кыргызстан 3 тонны капусты.

Чуть позже в местности "Насосная станция" пограничный наряд Лейлекского пограничного отряда задержал автомашину Мерседес-Бенц Спринтер под управлением гражданина Кыргызстана Ж.М.у., 1994 года рождения, который пытался незаконно вывезти из Кыргызстана в Таджикистан более 2 тонн конфет для дальнейшей реализации.

11 апреля в местности Бешкент пограничный наряд ПС ГКНБ задержал автомашину "Жигули" под управлением гражданина Кыргызстана Б.А., 1982 года рождения, пытавшегося вне пункта пропуска вывезти на территорию Таджикистана 80 коробок конфет.

В местности Чон-Талаа Баткенского района пограничный наряд ПС ГКНБ задержал автомашину Мерседес-Бенц Спринтер под управлением гражданина Кыргызстана А.Т., который пытался провезти из Таджикистана в Кыргызстан без соответствующих документов 500 коробок лимонов, выращенных в Таджикистане.

Еще несколько попыток нелегального провоза овощей предотвратили пограничники Лейлекского пограничного отряда, задержавшие граждан Кыргызстана, которые пытались завезти из Таджикистана в Кыргызстан около трех тонн овощей.

По предварительным данным, стоимость задержанных грузов составила около 1 миллиона 400 тысяч сомов.

Во всех случаях после оформления соответствующих документов задержанные водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.