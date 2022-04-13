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Посол КР в Лондоне встретился с главой рекрутинговой компании AGRI-HR

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Посол КР в Великобритании Улан Джусупов встретился с директором британской рекрутинговой компании AGRI-HR Ян-Виллем Наребутом, занимающейся для временного трудоустройства на фермах Великобритании по государственной программе набором сезонных сельскохозяйственных работников (SWP). Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным пресс-службы, в ходе встречи стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества в вопросах привлечения граждан Кыргызской Республики на временные работы, а также возможность увеличения с 2023 года выделяемой квоты на привлечение наших граждан на сельскохозяйственные работы в Великобритании до 2-3 тысяч человек.

"По итогам встречи достигнута договоренность об организации совместной встречи первой группы граждан Кыргызской Республики, прибывающей на сезонные работы в Великобританию в конце мая текущего года, а также посещения одного из фермерских хозяйств Англии в целях ознакомления с условиями проживания, организацией работы и другими аспектами жизни наших сограждан в период сезонной трудовой деятельности".

Справочно: 16 марта 2022 года состоялось подписание Соглашения между Центром трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР и британской компанией AGRI HR о предоставлении гражданам КР возможности участия в государственной программе Великобритании по набору на сезонные работы. Выделяемая квота на 2022 год для Кыргызской Республики составляет 1000 человек.

Заполнить заявление на отбор, получить подробную информацию и узнать условия работы можно на официальном сайте компании Agri-HR.


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URL: https://www.vb.kg/416735
Теги:
Великобритания, трудоустройство, Кыргызстан
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