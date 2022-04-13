В украинский регион доставлен гуманитарный груз из Узбекистана

Узбекистан отправил на Украину свыше 34 тонн гуманитарной помощи. 8 апреля ее доставили в один из европейских гуманитарных хабов Закарпатской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации украинского региона.

По словам главы Закарпатья Виктора Никиты, гуманитарный груз состоит из медикаментов, индивидуальных аптечек, продуктов питания длительного хранения и тому подобного.

"Груз прибыл самолетом, в дальнейшем его транспортировали в Закарпатье. Это в очередной раз доказывает эффективность логистики, которую мы наладили за короткое время в условиях военного положения", - отметил Никита.

Гуманитарную помощь сразу отправят в горячие точки, добавил глава администрации Закарпатья.

Никита поблагодарил правительство Узбекистана за помощь и посла Украины в этой центральноазиатской республике Миколу Дорошенко - за координацию и эффективный гуманитарный коридор.

"Уверен, что эти связи позволят нам и дальше плодотворно сотрудничать", – подчеркнул глава Закарпатья.