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В украинский регион доставлен гуманитарный груз из Узбекистана

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Узбекистан отправил на Украину свыше 34 тонн гуманитарной помощи. 8 апреля ее доставили в один из европейских гуманитарных хабов Закарпатской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации украинского региона.

По словам главы Закарпатья Виктора Никиты, гуманитарный груз состоит из медикаментов, индивидуальных аптечек, продуктов питания длительного хранения и тому подобного.

"Груз прибыл самолетом, в дальнейшем его транспортировали в Закарпатье. Это в очередной раз доказывает эффективность логистики, которую мы наладили за короткое время в условиях военного положения", - отметил Никита.

Гуманитарную помощь сразу отправят в горячие точки, добавил глава администрации Закарпатья.

Никита поблагодарил правительство Узбекистана за помощь и посла Украины в этой центральноазиатской республике Миколу Дорошенко - за координацию и эффективный гуманитарный коридор.

"Уверен, что эти связи позволят нам и дальше плодотворно сотрудничать", – подчеркнул глава Закарпатья.


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URL: https://www.vb.kg/416736
Теги:
гуманитарная помощь, Узбекистан, Украина
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