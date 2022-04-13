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В Узбекистане врачи передали в морг живую новорожденную девочку

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- Бакыт Стамов
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В узбекистанском городе Нукус врачи передали в морг живую новорожденную девочку. Она погибла после того, как ее попытался вскрыть патологоанатом, сообщают СМИ со ссылкой на данные прокуратуры

Жительница Нукуса 14 февраля родила девочку. На следующий день врачи регионального перинатального центра Каракалпакстана зафиксировали смерть ребенка и передали его сотрудникам патологоанатомического бюро.

Когда патологоанатом делал разрез грудной клетки у ребенка были обнаружены признаки жизни. Однако он не стал оказывать ей срочную медицинскую помощь, а вызвал врачей и вернул ребенка в перинатальный центр. В результате, по заключению экспертизы, младенец скончался из-за несвоевременного оказания необходимой медицинской помощи.

6 апреля прокуратурой Нукуса было возбуждено дело по части 3 статьи 116 (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей) Уголовного кодекса.

Экспертиза показала, что, если бы патологоанатом предпринял реанимационные меры в отношении ребенка, то его жизнь можно было спасти.

Обвиняемыми по делу проходят заведующий отделением реанимации новорожденных регионального перинатального центра Каракалпакстана, врач-неонатолог перинатального центра и патологоанатом патологоанатомического бюро.

В настоящее время дело рассматривается в Нукусском городском суде.

Подобное правонарушение наказывается ограничением свободы от двух до пяти лет или лишением свободы до пяти лет.


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URL: https://www.vb.kg/416737
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