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Таджикские пограничники обстреляли село Достук из минометов

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На кыргызско-таджикском участке государственной границы сегодня, 12 апреля 2022 года, произошел повторный инцидент с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы.

По данным пресс-службы, около 21 часов 17 минут по местному времени в ходе переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана, прибывшие на место инцидента в качестве усиления пограничники Таджикистана открыли огонь по военнослужащим ПС ГКНБ Кыргызстана.

"Завязалась повторная перестрелка, которая длилась около 30 минут. В ходе повторной перестрелки был ранен военнослужащий ПС ГКНБ КР.

Далее таджикская сторона начала обстрел кыргызского села Достук из минометов.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики призывает таджикских коллег не допустить эскалации обстановки на совместно охраняемой границе и прекратить обстрел мирных жителей".

Напомним, ранее произошёл первый инцидент в применением оружия. Пограничный наряд ПС ГКНБ Кыргызстана нес службу в местности Селкана Лейлекского района Баткенской области. На сопредельной территории появились таджикские пограничники, которые, увидев кыргызских военнослужащих, продолжили двигаться к условной линии госграницы. Требования кыргызских пограничников остановиться и отойти от линии границы на свою территорию пограничный наряд Таджикистана проигнорировал и пересек границу, зайдя на территорию Кыргызстана вглубь на 20 м.

В целях недопущения прохождения таджикских пограничников вглубь территории пограничный наряд ПС ГКНБ Кыргызстана произвел предупредительные выстрелы в воздух. В ответ пограничники Таджикистана открыли огонь по кыргызским пограничникам.


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URL: https://www.vb.kg/416739
Теги:
Погранслужба, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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