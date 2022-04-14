Кыргызстан переходит от обещаний к действиям в борьбе с изменением климата

ОНУВ представляют собой обязательства по борьбе с изменением климата, направленные на ограничение глобального потепления значительно ниже 2 °C. То есть определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) являются ключевым элементом Парижского соглашения и способствуют усилиям каждой страны по сокращению выбросов и адаптации к воздействиям изменения климата. ПРООН поддержала ОНУВ Кыргызстана в рамках инициативы "Климатическое обещание".

Руководитель отдела по связям с общественностью организации Айнагул Абдрахманова рассказала vb.kg о том, на каком этапе сегодня находится Кыргызстан после оглашения обязательств по ОНУВ перед мировым сообществом:

"В первой фазе данная инициатива помогла странам подготовить свои ОНУВ: на сегодняшний день 94 страны, входящие в программу "Климатическое обещание", представили свои вклады, что составляет 84% всех вкладов развивающихся стран и более 20% выбросов ПГ. Более 90 % повысили уровень смягчения последствий и более 95 % повысили уровень адаптации.

3 ноября 2021 года, в первую неделю работы КС-26, ПРООН запустила следующий этап "Климатического обещания" под названием "От обещания к действию", увеличив масштабы своей поддержки для превращения целей ОНУВ в конкретные действия по меньшей мере в 100 странах. Этот вклад позволит странам ускорить инклюзивные действия по достижению своих целей, продолжая добиваться повышения амбициозности действий в области климата.

Сейчас начинается следующая глава "Климатического Обещания" – "От обещания к действию"(2022–2026 гг.) – которая позволит ПРООН расширить поддержку, чтобы использовать ОНУВ в качестве национальных планов инвестирования в основные рычаги устойчивого развития.

Кыргызстан в числе немногих стран региона ВЕКЦА вошла во вторую фазу "Климатического Обещания", получив техническую помощь на мероприятия по продвижению планирования реализации ОНУВ. Это может быть планы реализации, стратегии финансирования, концепция долгосрочного нулевого дохода и пути развития, устойчивые к изменению климата. И сегодня запускается процесс реализации данного проекта.

Создание рабочей группы под координацией Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР с участием всех ключевых министерств и ведомств послужит одним из основных механизмов отслеживания прогресса реализации ОНУВ и НАП, а также площадкой для обсуждения климатической политики страны. Участники заседания ознакомились с деятельностью проекта "Климатическое обещание-2" (ОНУВ) и НАП, обсудили роли членов Межведомственной рабочей группы и дальнейшие планы по реализации.

Межведомственная рабочая группа согласовала методологии по проекту НАП по оценке институционального потенциала и наращиванию потенциала по национальному планированию адаптации и бюджетному обзору в четырёх приоритетных секторах Кыргызстана по реализации мер по адаптации к изменению климата. Правительством Кыргызстана были определены 4 уязвимых сектора: сельское хозяйство и ирригация, сохранение биоразнообразия, снижение рисков стихийных бедствий и здравоохранение.

Методология по оценке институционального потенциала выявляет основные сильные и слабые стороны потенциала четырех министерств, и на основе этого будут разработаны конкретные и целенаправленные рекомендации по наращиванию потенциала по адаптации к изменению климата по следующим категориям:

• Долгосрочное видение и полномочия

• Институциональная и правовая база

• Планирование и реализация

• Координация и партнерство

• Мониторинг и оценка

• Климатическая информация и оценка рисков

• Государственные предприятия

Основная цель методологии по проведению бюджетного обзора – повышение эффективности и действенности финансовых ресурсов через рассмотрение бюджетов отраслевых министерств с упором на адаптацию к изменению климата, потенциальных инструментов и источников финансирования, а также потенциальной правовой базы.

ПРООН совместно МПРЭТН и другими партнёрами по развитию продолжит сотрудничество и оказание содействия в достижении климатических целей по митигации и адаптации в рамках своих инициатив и проектов, в частности в рамках глобальной инициативы "Климатическое обещание" и проекта Зелёного климатического фонда "Продвижение процесса разработки Национального адаптационного плана (НАП) для среднесрочного и долгосрочного планирования и реализации адаптационных мер к изменению климата в Кыргызской Республике".