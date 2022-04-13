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Проводятся патрулирования в приграничных селах Баткенской области

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- Дарья Таирова
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Личный состав УВД Баткенской области работает в усиленном режиме совместно с другими силовыми структурами. В настоящее время контролируется и отслеживается обстановка по всей Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Сотрудниками УВД Баткенской и Согдийской области проводятся совместные патрулирования в приграничных селах Максат, Арка-2, Жаштык, Борбордук, Достук Лейлекского района и в селах Б.Расулова района Согдийской области.

Также в селах Достук, Борбордук, Жаштык, Арка-2 Жаны-Жерского айылного округа и селе Максат Кулундинского айылного округа Лейлекского района выставлены посты и организованы круглосуточные патрулирования, направленные на обеспечение безопасности местных жителей. Сотрудниками УВД проводятся разъяснительные мероприятия с населением приграничных районов с целью урегулирования конфликтной ситуации. Кроме этого, сотрудниками ОБДД УВД Баткенской области проводится работа по обеспечению безопасности дорожного движения.

В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области стабильная. Ночь прошла спокойно и без происшествий, оперативная обстановка стабильная.

На месте находится начальник УВД Баткенской области полковник милиции М.Боронов, который координирует все действия территориальных органов внутренних дел по обеспечению охраны общественного порядка.

Прошедшей ночью с 12 на 13 апреля в местности Кыргыз-Встреч Лейлекского района Баткенской области прошла встреча начальника управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области полковника Кыялбека Толонбаева с начальником управления ПВ ГКНБ РТ по Согдийской области генерал-майором Хикматулло Пираковым. Об этом сообщает управление информации и коммуникации Пограничной службы ГКНБ.

В ходе переговоров одним из первых было принято решение об отводе дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации.

Практически сразу стороны начали отвод сил и средств от места инцидента.

По состоянию на 24 ч.00 мин. обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно-стабильная, но с элементами напряженности.

Пограничные делегации двух республик продолжат переговоры в пункте пропуска "Овчи-Калача – автодорожный" (РТ).

Прекратив миномётный обстрел кыргызских сёл, начиная с 22 ч . 50 мин. до 23 ч. 16 мин. таджикская сторона периодически вела огонь по военнослужащим ПС ГКНБ КР в местности Радар-1 Баткенского района Баткенской области.

Помимо этого, зафиксировано стягивание сил и средств таджикской стороной к месту инцидента.

Координацию взаимодействия силовых структур и государственных органов на месте осуществляет секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики генерал-лейтенант Марат Иманкулов.

Напомним, что вчера 12 апреля 2022 года, произошел повторный инцидент с применением оружия на кыргызско-таджикском участке государственной границы. В ходе переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана прибывшие на место инцидента в качестве усиления пограничники Таджикистана открыли огонь по военнослужащим ПС ГКНБ Кыргызстана. Далее таджикская сторона начала обстрел кыргызского села Достук из минометов.


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URL: https://www.vb.kg/416744
Теги:
приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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