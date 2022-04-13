Кыргызстан продолжает реагировать на последствия изменения климата

В Бишкеке состоялось первое расширенное заседание межведомственной рабочей группы "Климатическое обещание-2" (ОНУВ) и Национального адаптационного планирования (НАП) при поддержке Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР и ПРООН в Кыргызстане.

Кыргызстан в числе немногих стран региона ВЕКЦА вошла во вторую фазу "Климатического обещания", получив техническую помощь на мероприятия по продвижению планирования реализации ОНУВ. Это могут быть планы реализации, стратегии финансирования, концепция долгосрочного нулевого дохода и пути развития, устойчивые к изменению климата. И сегодня запускается процесс реализации данного проекта.

Создание рабочей группы под координацией Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР с участием всех ключевых министерств и ведомств послужит одним из основных механизмов отслеживания прогресса реализации ОНУВ и НАП, а также площадкой для обсуждения климатической политики страны. Участники заседания ознакомились с деятельностью проекта "Климатическое обещание-2" (ОНУВ) и НАП, обсудили роли членов межведомственной рабочей группы и дальнейшие планы по реализации.