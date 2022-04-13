Погранслужбы КР и Таджикистана договорились об отводе дополнительных сил

По состоянию на 13 апреля обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики.
Ночь прошла спокойно, перестрелок не зафиксировано.
Ночью в период с 03:00 до 03:55 на территории между КПП "Кулунду-автодорожный" (КР) и "Овчи-Калача-автодорожный" (РТ) состоялась встреча руководителей Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана. Во встрече приняли участие главы пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана, а также начальники силовых структур двух областей Сторон.
В ходе встречи стороны договорились:
Подразделения ПС ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, переведены на усиленный вариант несения службы.
Пограничная служба ГКНБ КР отслеживает и контролирует обстановку на кыргызско-таджикском участке госграницы.
Напомним, что вчера 12 апреля 2022 года, произошел повторный инцидент с применением оружия на кыргызско-таджикском участке государственной границы. В ходе переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана, прибывшие на место инцидента в качестве усиления пограничники Таджикистана открыли огонь по военнослужащим ПС ГКНБ Кыргызстана. Далее таджикская сторона начала обстрел кыргызского села Достук из минометов.