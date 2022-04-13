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Погранслужбы КР и Таджикистана договорились об отводе дополнительных сил

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- ВБ
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По состоянию на 13 апреля обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики.

Ночь прошла спокойно, перестрелок не зафиксировано.

Ночью в период с 03:00 до 03:55 на территории между КПП "Кулунду-автодорожный" (КР) и "Овчи-Калача-автодорожный" (РТ) состоялась встреча руководителей Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана. Во встрече приняли участие главы пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана, а также начальники силовых структур двух областей Сторон.

В ходе встречи стороны договорились:

  1. о контроле за отводом дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации. Отвод дополнительного личного состава и военной техники и вооружения был начат еще 12 апреля с первых минут после принятия данного решения;
  2. о проведении встречи делегаций двух республик в расширенном составе на месте инцидента в м.Селкана Лейлекского района Баткенской области сегодня, 13 апреля, в 11:00.

Подразделения ПС ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, переведены на усиленный вариант несения службы.

Пограничная служба ГКНБ КР отслеживает и контролирует обстановку на кыргызско-таджикском участке госграницы.

Напомним, что вчера 12 апреля 2022 года, произошел повторный инцидент с применением оружия на кыргызско-таджикском участке государственной границы. В ходе переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана, прибывшие на место инцидента в качестве усиления пограничники Таджикистана открыли огонь по военнослужащим ПС ГКНБ Кыргызстана. Далее таджикская сторона начала обстрел кыргызского села Достук из минометов.


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URL: https://www.vb.kg/416749
Теги:
Баткенская область, Погранслужба, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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