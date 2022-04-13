Беременная Рианна вышла на улицу в халате и подверглась критике в интернете

Певица и предпринимательница Рианна вышла в свет в откровенном образе и подверглась критике в Сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели ее в Лос-Анджелесе, когда она направлялась на ужин с друзьями в один из ресторанов. Поп-исполнительница прошлась по улицам города в розовых шортах и атласном халате голубого цвета, который оголял ее округлившийся живот. В качестве обуви она выбрала блестящие кроссовки Nike, а также взяла сумку Balenciaga со стразами.

Читатели издания не оценили наряд Рианны, о чем принялись писать в комментариях под опубликованными фотографиями. "Она шла в постель, судя по наряду", "Рианна, оденься уже наконец", "С каких пор беременные женщины полюбили так оголяться?", "Я думала, что она надела пижаму для сна, а не для ужина с друзьями", "Безвкусица", - высказывались юзеры.