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Беременная Рианна вышла на улицу в халате и подверглась критике в интернете

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- Жан Алиев
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Певица и предпринимательница Рианна вышла в свет в откровенном образе и подверглась критике в Сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели ее в Лос-Анджелесе, когда она направлялась на ужин с друзьями в один из ресторанов. Поп-исполнительница прошлась по улицам города в розовых шортах и атласном халате голубого цвета, который оголял ее округлившийся живот. В качестве обуви она выбрала блестящие кроссовки Nike, а также взяла сумку Balenciaga со стразами.

Читатели издания не оценили наряд Рианны, о чем принялись писать в комментариях под опубликованными фотографиями. "Она шла в постель, судя по наряду", "Рианна, оденься уже наконец", "С каких пор беременные женщины полюбили так оголяться?", "Я думала, что она надела пижаму для сна, а не для ужина с друзьями", "Безвкусица", - высказывались юзеры.


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URL: https://www.vb.kg/416750
Теги:
шоу-бизнес, в мире
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