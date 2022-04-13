В Кыргызстане больше всего повысились цены на сахар и свежие овощи

В Кыргызстане в январе-марте текущего года (по сравнению с декабрем предыдущего года) прирост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 5,0%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 7,7%, пищевые продукты и безалкогольные напитки - на 6,5%, на непродовольственные товары - на 3,3%, тарифы на услуги, оказываемые населению, - на 1,7%.

В наибольшей мере за этот период повысились цены на сахар-песок - на 21,1%, свежие овощи - на 18,2%, молочные продукты - на 13,9%, рыбу - на 10,5%, муку - на 10,4%, масло сливочное - на 9,7 %, выпечные изделия - на 7,5%, безалкогольные напитки - на 7,3%, хлеб - на 5,8%, пищевые растительные масла - на 5,5% и крупы - на 4,2%.