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В Кыргызстане началась кампания по обеливанию Райымбека Матраимова?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Судя по всему, в Кыргызстане началась, а может быть, и продолжается кампания по обеливанию бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Так, одно из отечественных изданий высказало мысль, что известного бывшего таможенника нужно использовать как кризис-менеджера.

"Сейчас предприниматели делят время на таможне на две эпохи: "до Райыма и после". Так как, по их мнению, во время Райыма своевременно уделялось внимание многочисленным проблемам, работа шла непрерывно. А после Матраимова, говорят, резко сократились поступления грузов в Кыргызстан. На границе образовывается очередь из десятка большегрузных машин, а кыргызским предпринимателям подолгу приходится ждать свой груз. Возможно, Райым знает, как выйти из этой ситуации?" - пишет СМИ.

Как оказалось, среди журналистов и депутатов хватает сторонников Матраимова. Так, в конце прошлого года депутат ЖК Бактыбек Райымкулов предложил вести в состав кабмина Райымбека Матраимова.

Второй депутат, который высказался в его поддержку, стал Шайлообек Атазов, что, впрочем, объяснимо. Атазов, как известно, долгое время возглавлял спортивный клуб Матраимова.

Также и депутат Мейкинбек Абдалиев из-за проблем с поставками товаров на кыргызско-казахской границе предложил обратиться за помощью к бывшему таможеннику.

"Ко мне обратились и говорят, что Казахстан и Россия создают неудобства. Если надо вернуть китайский текстиль из Казахстана, давайте не будем стесняться и воспользуемся опытом Райымбека Матраимова", - сказал депутат.

Напомним, в феврале 2021 года Райымбек Матраимов в суде признал вину в организации коррупционных схем на таможне. Он был приговорен к штрафу в 260 тысяч сомов.

До этого, а именно в октябре 2020 года, он был задержан в рамках дела о расследовании коррупционных схем в органах таможни. В тот же день суд отпустил его под подписку о невыезде, так как задержанный выразил готовность возместить нанесенный государству ущерб в размере 2 млрд сомов. До конца 2020 года он внес 1 млрд 400 млн сомов наличными, а 600 млн сомов было обращено в доход государства через недвижимое имущество в виде одного торгового центра и девяти квартир.

9 декабря стало известно, что США включили Райымбека Матраимова в Глобальный список Магнитского. Санкции также наложены на его супругу Уулкан Тургунову.


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URL: https://www.vb.kg/416760
Теги:
СМИ, Кыргызстан, Райымбек Матраимов
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