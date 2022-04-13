В Бишкеке провели рейды по соблюдению антитабачного законодательства

В Бишкеке провели ночные рейды в кафе, бильярдных и ночных клубах по исполнению антитабачного законодательства. Специалисты Центра госсанэпиднадзора совместно с мэрией и ГУВД провели на местах разъяснительную работу и принимали меры согласно Кодекса КР "О правонарушениях". Как сообщает пресс-служба Минздрава, эти проверки проходят в связи с вступлением в силу Закона КР "О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля" от 1 апреля 2022 года.

Руководителям всех предприятий торговли (супермаркеты, гипермаркеты, магазины и торгово-рыночные комплексы) выданы санитарные предписания по вопросу запрета размещения информации рекламирующих и стимулирующих потребление и покупку табачных и никотиносодержащих изделий, с хранением в закрытых шкафах непосредственно на месте продажи.

За истекший период текущего года за не исполнение требований данного Закона КР руководителям предприятий общественного питания были составлены 43 протокола и вынесены постановления о наложении взыскания по делу о правонарушениях (штраф) согласно ст. 84 Кодекса КР "О правонарушениях" на сумму более 550 тысяч сомов.