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В Бишкеке пройдет 13-й мастер-класс режиссера Эрнеста Абдыжапарова

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- Анастасия Карелина
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С 16 по 22 мая в Бишкеке пройдет 13-й мастер-класс Эрнеста Абдыжапарова.

Занятия будут проходить в течение семи дней в столичном Доме кино.

Этот мастер-класс - первый, который известный режиссер даст после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Эрнест Абдыжапаров приглашает талантливых, амбициозных молодых людей, имеющих свои цели в кино. На мастер-классе режиссера они не только пообщаются с мэтром и узнают его профессиональные секреты, но и самостоятельно создадут первые произведения.


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URL: https://www.vb.kg/416762
Теги:
кино, Бишкек, режиссер, Эрнест Абдыжапаров
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