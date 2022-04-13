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Жители эвакуированных сел Баткенской области возвращаются в свои дома

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- Дарья Таирова
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В Кыргызстане в районах Лейлек и Баткен Баткенской области ситуация стабильная, жители эвакуированных сел возвращаются в свои дома. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

Из 17799 самостоятельно эвакуированных человек в дома родственников 8687 человек вернулись в свои дома.

Эвакуированные в пункты временного размещения МЧС 554 жителя Лейлекского района и 33 жителя Баткенского района вернулись в свои дома.

С транспортной службы гражданской защиты задействовано 44 единицы гражданской техники. Также более 80 спасателей и 7 единиц техники МЧС в готовности.

Напомним, всего из пострадавших сел эвакуировано 18 507 человек, в том числе 17 799 человек (3 398 семей) в дома родственников и 708 человек эвакуировались в пункты временного размещения (ПВР).

Напомним, вчера 12 апреля 2022 года произошел повторный инцидент с применением оружия на кыргызско-таджикском участке государственной границы. В ходе переговоров между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана прибывшие на место инцидента в качестве усиления пограничники Таджикистана открыли огонь по военнослужащим ПС ГКНБ Кыргызстана. Далее таджикская сторона начала обстрел кыргызского села Достук из минометов.

В результате инцидента осколочные ранения получили двое кыргызстанцев (один гражданский, один военный).

Ночью 13 апреля главы пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана, а также начальники силовых структур двух областей сторон договорились об отводе дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации.


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URL: https://www.vb.kg/416763
Теги:
Баткенская область, МЧС, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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