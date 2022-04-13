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Названы основные ранние признаки образования тромбов

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- Айжан Мамбеталиева
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Известные врачи рассказали изданию ETNT основными симптомами тромбоза.

Одним из основных симптомов развития опасного заболевания медики назвали отек или покраснения рук и ног. Специалист по сосудистой медицине, доктор Джеффри Барнс рассказал, что обычно тромб образовывается в одной ноге, и это сопровождается обширным отеком конечности, а не только припухлостью лодыжки

Вторым возможным признаком развивающегося тромба врачи называют одышку. Особенно она опасна для пациентов, у которых ранее был обнаружен тромб в легких, называемый тромбоэмболией легочной артерии. Если вовремя не предпринять меры, то человек с таким диагнозом может умереть. Об этом рассказала доктор медицинских наук Анджали Вайдья.

Специалист по сосудистой медицине Майкл Тран отмечает, что боль в груди может быть предвестником многих заболеваний, в том числе и образования тромба. По его словам, пациент будет страдать от простреливающей боли в груди, которая может отдавать в спину. Если к этому симптому еще прибавить периодическое ощущение тяжести или сдавленности в груди.

Регулярные спазмы и судороги тоже могут возникнуть из-за тромба, утверждает сосудистый хирург Ли Киркси. Он объясняет, что в этом случае судороги могут сопровождаться неприятными болевыми ощущениями, которые не ослабевают со временем, а лишь становятся сильнее.


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URL: https://www.vb.kg/416768
Теги:
врачи, в мире
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