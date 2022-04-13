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В метро Нью-Йорка произошла стрельба, есть погибшие и раненые

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В результате стрельбы на станции "36-я улица" в метро Нью-Йорка в районе Бруклин ранены 16 человек, 10 получили огнестрельные ранения, пятеро в критическом, но стабильном состоянии. Стрельбу устроил темнокожий мужчина.

СМИ пишут о пятерых убитых, но официального подтверждения этому пока нет.

Стрельба произошла около 8.30 по местному времени (15.30 по Москве). Полиция разыскивает подозреваемого. По предварительным данным, он был в противогазе и одет в оранжевый рабочий жилет.

Поступали сообщения о действующих взрывных устройствах на платформе, но полиция Нью-Йорка эти сообщения не подтвердила.

Атака в метро Нью-Йорка расследуется полицией как теракт, пишет Newsweek со ссылкой на источники. Нападавший, которого описывают как чернокожего мужчину в строительном жилете, до сих пор не найден. Взрывные устройства, о которых ранее сообщил Fox News, Newsweek называет дымовыми шашками.

Об атаке в метро Нью-Йорка проинформировали президента Джо Байдена, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Белый дом поддерживает связь с мэром Адамсом и комиссаром полиции Сьюэллом, чтобы предложить любую помощь в случае необходимости", – заявила она.

Источник: Радио Озоди


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URL: https://www.vb.kg/416770
Теги:
стрельба, США
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