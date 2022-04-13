Ученые увидели связь между ожирением и планировкой города

Исследователи из Новой Зеландии разработали "Индекс здоровых населенных пунктов". Они использовали данные о доступности для жителей городов пяти отвлекающих от ЗОЖ факторов: фастфуда, точек с едой навынос, минимаркетов, алкогольных магазинов и игорных заведений. Об этом сообщает издание Science Alert.

Также они выделили факторы, которые, наоборот, способствуют здоровому образу жизни: зеленые пространства (парки, пляжи), пространства у водоемов, объекты для физической активности, магазины со свежими фруктами и овощами, супермаркеты.

Оказалось, что в районах, где больше всего людей с ожирением, расстояние до объектов способствующей увеличению веса вполовину меньше, чем в остальных.

Индекс также показывает, что районы с быстрым и легким доступом к ограничивающим здоровье функциям хуже с точки зрения последствий, как для психического, так и для физического здоровья, таких как депрессия и диабет II типа .

Ученые надеются, что индекс поможет политикам понять, как сделать города более благоприятными для здоровья, регулируя или добавляя нужные функции, так как защита и укрепление общественного здоровья являются их основной обязанностью.