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Ученые увидели связь между ожирением и планировкой города

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- Айжан Мамбеталиева
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Исследователи из Новой Зеландии разработали "Индекс здоровых населенных пунктов". Они использовали данные о доступности для жителей городов пяти отвлекающих от ЗОЖ факторов: фастфуда, точек с едой навынос, минимаркетов, алкогольных магазинов и игорных заведений. Об этом сообщает издание Science Alert.

Также они выделили факторы, которые, наоборот, способствуют здоровому образу жизни: зеленые пространства (парки, пляжи), пространства у водоемов, объекты для физической активности, магазины со свежими фруктами и овощами, супермаркеты.

Оказалось, что в районах, где больше всего людей с ожирением, расстояние до объектов способствующей увеличению веса вполовину меньше, чем в остальных.

Индекс также показывает, что районы с быстрым и легким доступом к ограничивающим здоровье функциям хуже с точки зрения последствий, как для психического, так и для физического здоровья, таких как депрессия и диабет II типа .

Ученые надеются, что индекс поможет политикам понять, как сделать города более благоприятными для здоровья, регулируя или добавляя нужные функции, так как защита и укрепление общественного здоровья являются их основной обязанностью.


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URL: https://www.vb.kg/416772
Теги:
здоровье, в мире
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