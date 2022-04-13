Согласно исследованиям, человек съедает пять граммов микропластика в неделю

Выяснилось, что в среднем человек съедает по пять граммов пластика в неделю. Вредные частицы поступают в организм с водой, едой и средствами гигиены. Об этом сообщает Naked Science.

Пять граммов – столько весит кредитная карта. Если человек ежедневно выпивает 1,5-2 литра воды из пластиковых бутылок, то за год в его организм попадает около 90 тысяч частиц микропластика. Но, если пить воду из-под крана, это число можно сократить вдвое.

Проходя через желудочно-кишечный тракт, микропластик меняет его микробиом. Из-за этого возникают метаболические нарушения и человек страдает от ожирения, болезней печени, диабета.

В конце марта ученые впервые обнаружили микропластик в крови человека. Это говорит о том, что опасные частицы могут перемещаться по телу и оседать в разных органах. Их уже находили в легких живых людей.

Чтобы максимально обезопасить себя, ученые рекомендуют следующее. Разогревать еду в микроволновке следует в керамической посуде, а не в пластиковых контейнерах. Лучше не пить чай из пакетиков. Важно также чаще проветривать квартиру, реже использовать синтетические ткани и вообще пластиковую тару и упаковку.