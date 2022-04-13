Погода
$ 86.22 - 87.22
€ 94.07 - 95.07

Согласно исследованиям, человек съедает пять граммов микропластика в неделю

209  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Выяснилось, что в среднем человек съедает по пять граммов пластика в неделю. Вредные частицы поступают в организм с водой, едой и средствами гигиены. Об этом сообщает Naked Science.

Пять граммов – столько весит кредитная карта. Если человек ежедневно выпивает 1,5-2 литра воды из пластиковых бутылок, то за год в его организм попадает около 90 тысяч частиц микропластика. Но, если пить воду из-под крана, это число можно сократить вдвое.

Проходя через желудочно-кишечный тракт, микропластик меняет его микробиом. Из-за этого возникают метаболические нарушения и человек страдает от ожирения, болезней печени, диабета.

В конце марта ученые впервые обнаружили микропластик в крови человека. Это говорит о том, что опасные частицы могут перемещаться по телу и оседать в разных органах. Их уже находили в легких живых людей.

Чтобы максимально обезопасить себя, ученые рекомендуют следующее. Разогревать еду в микроволновке следует в керамической посуде, а не в пластиковых контейнерах. Лучше не пить чай из пакетиков. Важно также чаще проветривать квартиру, реже использовать синтетические ткани и вообще пластиковую тару и упаковку.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416773
Теги:
наука, здоровье, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  