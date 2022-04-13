Глава Минцифры устроил внезапную проверку в ЦОНе Бишкека (фото)

В Бишкеке сегодня, 13 апреля, министр цифрового развития Талантбек Иманов с внеплановой проверкой посетил Центр обслуживания населения в городе Бишкеке по адресу: ул. Жибек Жолу, 381.

Глава министерства ознакомился с проблемами посетителей и работой сотрудников ЦОН. Наблюдается большой наплыв обращающихся в связи с регистрацией детей в школы и детские сады. Талантбек Иманов поручил сотрудникам ЦОН оперативнее обрабатывать запросы граждан и максимально минимизировать очереди. Обязал руководителя всегда быть в контакте с посетителями и находиться в общем зале.

Внеплановые инспекции проводятся периодично с целью ознакомления с реальной картиной на местах по предоставлению услуг гражданам и выработке дальнейших мер по повышению качества предоставляемых услуг и улучшению непосредственного взаимодействия сотрудников ЦОН с гражданами.