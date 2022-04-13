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Оплачивайте орозо-фитр онлайн в приложении MegaPay

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Государственный оператор сотовой связи MegaCom напоминает: любой абонент может перечислить на благотворительность желаемую сумму, оплатив орозо-фитр ("милостыня"), зекет ("пожертвование") и жетим балдарга ("для сирот") в мобильном приложении MegaPay.

Собранные средства поступят на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Как оплатить орозо-фитр?

  1. Необходимо скачать или обновить MegaPay в App Store или Google Play;
  2. далее зайти в раздел "Оплата" и перейти во вкладку "Благотворительность";
  3. выбрать вкладку "Орозо-фитр", "Зекет" или "Жетим балдарга";
  4. в строке "Реквизиты" ввести номер телефона и указать сумму пожертвования.

Орозо-фитр также можно перечислить, просто отсканировав через MegaPay QR-код в разделе "QR-оплата" и указав сумму.

Воспользуйтесь возможностью совершить благое дело, оплатив пожертвование в мобильном приложении MegaPay.


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URL: https://www.vb.kg/416777
Теги:
#MegaCom, PR
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