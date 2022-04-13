Оплачивайте орозо-фитр онлайн в приложении MegaPay

Государственный оператор сотовой связи MegaCom напоминает: любой абонент может перечислить на благотворительность желаемую сумму, оплатив орозо-фитр ("милостыня"), зекет ("пожертвование") и жетим балдарга ("для сирот") в мобильном приложении MegaPay.
Собранные средства поступят на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Орозо-фитр также можно перечислить, просто отсканировав через MegaPay QR-код в разделе "QR-оплата" и указав сумму.
Воспользуйтесь возможностью совершить благое дело, оплатив пожертвование в мобильном приложении MegaPay.