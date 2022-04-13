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Ученые придумали, как запастись солнечной энергией на 18 лет

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- Анастасия Карелина
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Ученые из Швеции и Сингапура модифицировали молекулярную систему хранения солнечной термальной энергии (MOST) так, что теперь ее можно запасать на 18 лет. Об этом пишет EurekAlert.

Новая технология позволит получать электричество в любых частях мира вне зависимости от погоды, времени суток или сезона.

В основе MOST специально созданная молекула углерода, водорода и азота. Когда она контактирует с солнечным светом, ее структура меняется и получается изомер. В жидком виде он хранится 18 лет. В нужный момент (ночью или зимой) катализатор высвобождает из молекулы энергию и возвращает ей первоначальный вид. Потом вещество можно использовать еще раз.

Также ученые объединили обновленную систему MOST с небольшим термоэлектрогенератором. В результате получилось устройство, которое в перспективе позволит отказаться от батарей в электронике. Похожий на микрочип генератор можно встроить в гаджеты, и он будет самостоятельно вырабатывать энергию для наушников, умных часов или фитнес-браслетов.

"Совершенно новый способ получения электричества из солнечной энергии – это замкнутая система, которая может работать без выделения диоксида углерода", - пояснил один из авторов разработки Каспер Мот-Полсен.


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URL: https://www.vb.kg/416779
Теги:
наука, в мире, Солнце
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