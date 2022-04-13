В Кыргызстане продолжает дорожать растительное масло

В Кыргызстане ценовая ситуация на рынке растительного масла имеет тенденцию роста, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.
Мониторинг розничных цен на масло растительное показывает, что в среднем в марте цена растительного масла составила 157,6 сом/л. С марта по 12 апреля цена возросла на 5,5% и составила 166,3 сом/л.
Причиной роста цены является:
Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР с учетом сложившейся ценовой ситуации на рынке растительного масла Фонду государственных материальных резервов при МЧС в целях насыщения внутреннего рынка посредством проведения товарной интервенции в целях защиты социально уязвимых слоев населения установлена цена на масло растительное – 130 сом/л.
Дефицита растительного масла не наблюдается и имеются достаточные запасы.
Предложения по стабилизации ситуации на рынке растительного масла внесены в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики.