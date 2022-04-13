В Казахстане отменили военный парад на 9 мая

В Казахстане традиционного военного парада в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы в этом году не планируется, сообщила пресс-служба Минобороны республики. Передает Interfax.

"В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, не планируется", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в среду.

Вместе с тем в Минобороны отметили, что запланирован ряд военно-патриотических мероприятий.

"Отдельный блок составляют мероприятия по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил Республики Казахстан. Всего министерством обороны запланировано около 50 различных мероприятий, которые будут проведены во всех регионах страны", - отмечается в сообщении.

В Казахстане 7 мая отмечают государственный праздник - День защитника Отечества, а 9 мая - государственный праздник День Победы.

В 2020 и 2021 годах военные парады, посвященные Дню Победы и Дню защитника Отечества, были отменены из-за угрозы распространения коронавируса.