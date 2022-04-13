Треску размером со взрослого человека поймали в Северной Атлантике

Треску-рекордсменку размером со взрослого человека поймали на крючок в Северной Атлантике. Об этом пишет Metro.

Морское существо весило 51 килограмм. Длина рыбы – 180 сантиметров. Треска была поймана у берегов Исландии рыбаками траулера Bergey.

Приобрел рыбу некий Натан Годли. Мужчина выложил за такую громадину 165 фунтов стерлингов.

Несколько дней спустя Годли с гордостью выставил ценную треску на витрине своего магазина морепродуктов Premier Seafoods в Гримсби, а затем продал филе счастливым местным жителям.

Годли занимается продажей рыбы уже 20 лет и утверждает, что данный экземпляр на сегодняшний день является рекордсменом.

Натан пояснил, что, конечно, переплатил за треску, но его так поразил ее огромный размер, что удержаться он не мог.

"Меня привлекла и ее свежесть, но… в основном все-таки размер, потому что данная рыба примерно в десять раз крупнее обычной трески", - добавил Годли.