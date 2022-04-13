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В каком случае родителям дошкольников следует обращаться в ЦОН

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане родители школьников-первоклассников в регионах могут обратиться не только в ЦОН, но и во все ближайшие отделы паспортизации и ЗАГС, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

В случае, если при оформлении заявки на зачисление в школу выходит сообщение: отсутствуют сведения о степени родства.

В этом случае родителям необходимо обратиться в любой ЦОН или в межрегиональные отделы (ЗАГСПРН) для оцифровки документов. При себе иметь свидетельство о рождении ребёнка и паспорт родителя.

В случае, когда у ребёнка свидетельство о рождении выдано иностранным государством, необходимо получить персональный идентификационный номер (ПИН) в любом ЦОН или межрегиональном отделе (ЗАГСПРН).

Напомним на сегодняшний день в ЦОН наблюдается скопление граждан для получения услуг уточнения, оцифровки и оформления заявки на двойной ПИН ребёнка.

МЦР выделил отдельно несколько сотрудников в каждом ЦОН, которые обслуживают вне основной очереди родителей школьников-первоклассников и воспитанников детских садов.

Кроме того, отмечается, что итогам конкурса на замещение вакантных должностей в департаменте регистрации населения и актов гражданского состояния при МЦР приняты на работу 26 сотрудников, направлены на наиболее посещаемые ЦОН в городах Бишкек и Ош для разгрузки очередей.

Также госуслуги были делегированы в органы местного самоуправления, где граждане могут получить многие государственные и муниципальные услуги.

Министерство прилагает все необходимые усилия по предоставлению качественных государственных услуг, снижению очередей и своевременному реагированию на жалобы и недовольства граждан.


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URL: https://www.vb.kg/416786
Теги:
дети, школа, ЦОН
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